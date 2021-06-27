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Абсолютным Батыром Международного Шахтерского Сабантуя стал спортсмен из Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов

Абсолютным Батыром Международного Шахтерского Сабантуя стал спортсмен из Набережных Челнов Ранис Гилязетдинов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.06.2021 0 32

Сегодня в Кемерово состоялся Международный шахтерский Сабантуй. В Кузбасс было приглашено более 200 делегатов из зарубежных стран и регионов России, посвятивших себя профессии шахтера.
В рамках праздника здесь были проведены соревнования по татарской национальной борьбе корэш. Батыры из разных областей соревновались за звание абсолютного Батыра Сабантуя. Победителем стал 25-летний уроженец Набережных Челнов Ранис Гилязутдинов.
Награды победителям в различных весовых категориях вручили первый заместитель губернатора Кемеровской области, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
“Я приехал сюда в составе своей команды из города Набережные Челны. Очень понравился Сабантуй, хотелось бы, чтобы и в дальнейшем проводились такие мероприятия, чтобы приезжать, хорошо проводить время и  участвовать в соревнованиях. Сам я занимаюсь борьбой с первого класса, всем спортсменам советую упорно тренироваться и быть смелыми, – сказал Ранис Гилязутдинов.
Победителю был вручен приз Президента Республики Татарстан –автомобиль, и, по старинному обычаю татарского народа, Батыр унес на своих плечах главный трофей – барана.

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