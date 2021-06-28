В Казани определили абсолютных батыров Сабантуя – татарский народный праздник завершился зрелищными поединками по национальной борьбе кореш. На трех площадках праздника были определены по одному победителю. Всего в состязаниях приняли участие более 250 борцов. Абсолютные батыры получили главные призы – автомобиль и барана.

В соревнованиях в поселке Мирный Приволжского района приняли участие более 90 борцов. Победу одержал Лениз Абдуллин из Казани.

В состязаниях в поселке Дербышки Советского района абсолютным батыром стал Радик Салахов из Альметьевского района. Он отвоевал победу у 80 соперников.

В поединках на площадке в лесопарковой зоне озера Лебяжье Кировского района победу одержал Фирдус Зайнуллин из Казани, который также обошел 80 участников.

Кроме того, были определены абсолютные победители среди юношей до 18 лет: в Советском районе им стал Раниль Хайрутдинов, в Кировском районе – Рузаль Багиров, в Приволжском районе – Рашит Сибгатуллин. Всем им были вручены смартфоны от имени Президента РТ, сообщает Комитет физической культуры и спорта Исполкома Казани.

kzn.ru