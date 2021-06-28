В селе Индерка Сосновоборского района провели фестиваль, посвященный аутентичному фольклору татар

Актив РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” во главе с Председателем Туктаровым Ж.З. принял участие в фестивале “Түгәрәк уен” в рамках районного Сабантуя-2021, который ежегодно по традиции проходит в с. Индерка Сосновоборского района Пензенской области.

В начале праздника Жиганша Зейнятуллович вручил Приветственный адрес с поздравлением от врио Губернатора Пензенской области Мельниченко О. В. главе сельской администрации с. Индерка и наградил активных жителей села грамотами и ценными подарками.

Фестиваль «Түгәрәк уен» – единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар и содействует сохранению традиционной культуры татарского народа и демонстрации ее многоликой самобытности.

Гостей мероприятия ждали мастер-класс по выпечке хлеба, выставка народных промыслов и выступления творческих коллективов.

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