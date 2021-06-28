Ученые Татарстана В Тюменской области исследовали особенности говоров, топонимии, материальную культуру местных татар

С 14 по 17 июня в местах компактного проживания татар в Тюменского района работала экспедиционная группа Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ под руководством заведующего отделом лексикологии и диалектологии О. Р. Хисамова.

В составе группы главный научный сотрудник отдела народного творчества И.Г. Закирова, старший научный сотрудник отдела лексикологии и диалектологии А.Я. Хусаинова, научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства Н.В. Герасимова и научный сотрудник отдела театра и музыки Н.Х. Нургаянова.

В рамках экспедиции ученые исследуют особенности говоров, топонимии, устного, музыкального творчества, материальную культуру местных татар. Полевые материалы в дальнейшем войдут в отдельную книгу «Национально-культурное наследие – Милли мәдәни мирасыбыз» в серии «Из сокровищниц научных экспедиций».