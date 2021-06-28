Василь Шайхразиев награжден медалью “300-летие Кузбасса”

26-27 июня в городе Кемерово прошел Международный Шахтерский Сабантуй, в котором приняли участие официальные лица Республики Татарстан и Кемеровской области, более 200 делегатов -шахтеров, а также гости праздника.

Официальная часть Сабантуя началась с видеопоздравления Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, позже гостей Сабантуя поприветствовали первый заместитель губернатора Кемеровской области, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Заместитель губернатора наградил председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева медалью “300-летие Кузбасса”.

Такие же медали были вручены муфтию Кемеровской области, председателю Кемеровской национально-культурной автономии татар Тагиру Бикчантаеву, членам Кемеровской национально-культурной автономии татар, ветеранам труда и работникам угледобывающей промышленности Акраму Гаттарову, Равилю Шайдуллину и Рустаму Шарафутдинову.