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В Кемерово заработает экспозиция «Татарского подворья»

В Кемерово заработает экспозиция «Татарского подворья»

в Новости, Слайдер, Культура, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.04.2022 0 4

Сегодня руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял делегацию во главе с директором историко-культурного и природного музея-заповедника «Томская писаница» Максимом Головиным.
В ходе беседы руководители обсудили ряд вопросов, касающихся реконструкции и обновления «Татарского подворья», который был возведен на Кемеровской земле в рамках I Международного шахтерского Сабантуя. Тогда по решению Президента республики Р.Н. Минниханова все бревенчатые сооружения и татарская печь были подарены Татарстаном Кузбассу.


Как отметил Максим Головин, обновленное «Татарское подворье» войдет в состав «Томской писаницы», объединяющей более десяти экспозиций, туристический поток которого составляет около 135 тысяч человек в год.
«Дом дружбы», мечеть и «Татарский дом» – проект «Татарского подворья» будет состоять из этих трех частей. «Дом дружбы» представляет собой культурный центр, где будут проходить мастер классы и культурные вечера, а «Татарский дом», подразумевается как кафе с татарской национальной кухней и сувенирной продукцией. Как уверили гости, о тонкостях халяльного питания они проконсультировались и с муфтием Духовного управления мусульман Кемеровской области.
Также на встрече присутствовали заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Марс Тукаев и археолог, историк Вадим Гореев.

Для справки: «Томская писаница» — историко-культурный и природный музей-заповедник в Яшкинском районе Кемеровской области — Кузбасса. Создан в феврале 1988 года. Музей-заповедник расположен в лесопарковой зоне в 50 км к северо-западу от Кемерово, на площади в 140 га на правом берегу Томи.

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