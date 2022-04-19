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«Изучение культуры народа воспитывает среди молодежи уважение к родному языку»

«Изучение культуры народа воспитывает среди молодежи уважение к родному языку»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование, Главные новости, 19.04.2022 0 7

В Казани проходит заключительный этап IХ Международной олимпиады по татарскому языку. Сегодня для участников была организована параллельная культурная программа – они посетили спектакль «Син бит минем бергенәм» («Ты моя единственная») Исламии Махмутовой в Тинчуринском театре.

«Одна из нитей, которые связывают наш народ, — это великий татарский язык, поскольку представителя татарского народа можно встретить в любой точке земного шара. Изучение татарского языка, литературы, культуры татарского народа и истории помогает воспитать среди молодежи и студентов бережное отношение и уважение к нашему родному языку, расширяет их кругозор», — считает министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Напомним, что в этом году участие в олимпиаде приняли 280 учеников и студентов из Татарстана, 150 представителей 27 регионов России и 15 человек из пяти стран мира.

Международная олимпиада по татарскому языку проводится Министерством науки и образования Республики Татарстан с 2012 года.

tatar-inform.ru

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