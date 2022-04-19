Более 400 учащихся участвуют в форуме родных языков в Казани

В Казани с 17 по 20 апреля пройдет заключительный этап IХ Международной олимпиады по татарскому языку и Всероссийский форум родных языков. Участниками мероприятий станут 280 татарстанских старшеклассников, 138 школьников из других регионов России и 12 учащихся из зарубежных стран, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В олимпиаде примут участие школьники и студенты из Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Австралии, а также школьники из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Крыма, Астраханской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Тверской и Томской областей, Пермского, Ставропольского, Красноярского краев и Москвы.

Кроме того, участниками олимпиады станут 44 студента из Татарстана и других субъектов РФ, которые по результатам интернет-тестирования по татарскому языку и дистанционного собеседования попали в число финалистов.

«Заключительный этап олимпиады будет состоять из двух туров – письменного по татарскому языку и литературе и по истории татарского народа и Татарстана, а также устного тура, который включает в себя защиту проектов на тему “Моя родословная”», – отметили в министерстве.

При реализации госпрограммы по сохранению и развитию родных языков в Татарстане с 2014 года проводится Всероссийский форум родных языков. В рамках него подводятся итоги Международной олимпиады по татарскому языку и Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам».

tatar-inform.ru