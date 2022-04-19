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В Челябинской области продолжаются конкурсы для детей наших соотечественников

В Челябинской области продолжаются конкурсы для детей наших соотечественников

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 19.04.2022 0 2

В минувшее воскресенье, 17 апреля, у участников конкурсов «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре» и «Шаян батырлар» прошел рукодельный конкурсный этап.

Всех участников в этот день объединили мастерицы татарской женской ассоциации «Ак калфак»: Ира Абушаева и Гульфира Хайретдинова провели для ребят обучающий мастер-класс по основам тамбурного шва. И в дополнение на салфетках сделали мережку. Получилось очень нежно и красиво.

Этап рукоделия доказал – вещи, созданные своими руками, делают мир уютнее и теплее.

Скоро пройдет финал детских конкурсов «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре» и «Шаян батырлар».
О билетах, времени и месте проведения будет сообщено в официальном источнике.

Конгресс татар Челябинской области

 

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