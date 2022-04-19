В Арском районе прошел мастер-класс по составлению родословной «Помни свои корни!»

В селе Хасаншаих Арского района 16 апреля провели народный праздник “Шежере-байрам” под названием «Помни свои корни!». Мероприятие, посвященное родословному дереву и корням, проводилось в целях расширения краеведческой и этнографической деятельности в ходе составления родословной, а также привлечения учащихся к исследовательской и научной работе, способствования повышению у населения интереса к истории татарского народа.

На праздник был приглашен знаток составления родословных – Гульсум апа. Она отметила, что каждому человеку нужно знать и чтить своих предков. “Может быть, Вы узнаете что-то такое, что поможет возгордиться вам своей семьёй,” – обратилась она к учащимся. Гульсум апа провела мастер-класс по составлению “шежере”.

На мероприятии также прошла выставка проектных работ учащихся по родословным, которые они сами составили. Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами в исполнении учащихся школы. Они удивили гостей замечательным исполнением татарского народного танца и песен, а также умением выразительного чтения стихов.

Тот, кто знает свои корни, свой род, историческое прошлое своей семьи, тот чувствует себя хозяином этой земли, продолжателем традиций своих предков.

Гулькай Хабирова