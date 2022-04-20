В Казани пройдет гала-концерт лауреатов международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской песни “Идель”

Казанские и Уфимские молодые артисты выступят вместе на сцене филармонии им.Г.Тукая.

В Казани уже седьмой год подряд пройдет весенний гала-концерт лауреатов международного фестиваля-конкурса татарской и башкирской песни “Идель”. Этот проект проходит в Уфе ежегодно с 2011 года. Молодые профессиональные артисты исполняют народные, академические и эстрадные песни на татарском и башкирском языках. Также в программе примут участие победители детской номинации.

Фестиваль-конкурс “Идель” объединил молодых исполнителей в их стремлении сохранить богатство родного языка, музыкальной культуры своих народов и символизирует торжество многовековой дружбы народов России. Мероприятие традиционно пройдет на сцене Татарской государственной филармонии им.Г.Тукая.

В концерте примут участие: Саида Мухаметзянова, Рафис Сирусин, Зилия Бахтиева, Алмас Хусаинов, Миляуша Миннушина, Ильдар Сафин, Рамиля Замалова, Диана Карпова, Разиль Шарапов, Нурзия Сабитова, Амелия Феофанова, Дина Шарипова, Айбулат Гилазетдинов, Руслан Габбасов, Руслан Закиров, Нахида Ахмердиева и др.

Мероприятие пройдет 25 апреля в 18:30.