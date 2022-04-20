В литературном музее Г.Тукая расскажут о значении тукаевских образов в современной городской среде

«Габдулла Тукай в современном социокультурном пространстве» – тема круглого стола, который состоится в литературном музее поэта 21 апреля. Ожидается участие татарских учёных, писателей, музейных специалистов, ценителей тукаевского творчества. Мероприятие пройдёт в преддверии дня рождения поэта 26 апреля.

Каким видится образ Габдуллы Тукая в искусстве XXI века? Какие смыслы, связанные с личностью и творчеством поэта, востребованы сегодня? Как преодолеть стереотипы о Тукае, которые сложились в массовом сознании? Об этом пойдёт речь на круглом столе. Также будет обсуждаться роль Тукая как бренда Татарстана, место и значение тукаевских образов в современной городской среде.

Среди участников – искусствоведы Рауза Султанова, Ольга Улемнова и Людмила Шкляева из ИЯЛИ имени Ибрагимова АН РТ; филологи Рустем Галиуллин – главный редактор журнала «Казан утлары», Гузель Тухватова – заведующая Музеем Тукая и Эльмера Галимзянова – заведующая отделом ИЯЛИ; поэтесса Ильсияр Ихсанова – заместитель председателя Союза писателей РТ.

Начало круглого стола в 14 часов. Мероприятие приурочено к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

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