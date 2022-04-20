В Казани проходит IX Международная олимпиада по татарскому языку

С 17 по 20 апреля в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма проходит заключительный этап IХ Международной олимпиады по татарскому языку и Всероссийский форум родных языков.

Участниками мероприятий стали 264 татарстанских старшеклассника –победители и призеры республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе, 136 детей из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Крыма, Астраханской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Тверской, Томской областей, Пермского, Ставропольского, Красноярского краев и города Москвы. Также участвуют 42 студента из Татарстана и субъектов Российской Федерации, которые по результатам Интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования попали в число финалистов, и 15 представителей Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Австралии.

Напомним, что заключительный этап олимпиады состоит из двух туров. 18 апреля участники олимпиады выполняли письменные задания по татарскому языку и литературе и отвечали на вопросы по истории татарского народа и Татарстана.

Сегодня участникам предстоит защита проектных работ на тему «Минем шәҗәрәм» («Моя родословная»).

Итоги олимпиады подведут 20 апреля в рамках Форума родного языка, посвященного Г.Тукаю.

В рамках олимпиады для участников предусмотрены культурно-экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Казани, Казанского Кремля, просмотр спектаклей ведущих татарских театров: Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина, встречи с представителями Союза писателей Татарстана.

ПРОГРАММА IX Международной олимпиады по татарскому языку

Справочно: В рамках государственной программы по сохранению и развитию родных языков с целью создания дополнительных условий для сохранения и поддержки развития татарского языка и литературы, татарской культуры Минобрнауки РТ с 2014 года проводит Всероссийский форум родных языков. Традиционно в рамках форума подводят итоги Международной олимпиады по татарскому языку и Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам», чествуют победителей и призеров указанных конкурсов и обладателей республиканских премий имени К.Насыри и Р.Фахреддина.

Зональный тур Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение») проходил с 10 по 17 марта по номинациям «поэзия», «проза», «драматургия» и «журналистика». Конкурс проводится с целью сохранения и развития татарского языка, привлечения интереса обучающихся к литературе, искусству, выявления одаренных и талантливых детей. В этом году на конкурс было представлено 747 работ из Татарстана и 7 субъектов России, из которых экспертная группа отобрала 300 лучших.

С 10 по 17 марта членами жюри были осуществлены выездные просмотры участников на базе Набережных Челнов (17.03.2022), Альметьевска (23.03.2022), Казани (21.03.2022), Арска (22.03.2022) и Чистополя (18.03.2022).

По итогам III этапа определены 44 победителя и призера конкурса.

Ежегодно среди педагогических коллективов, работников детских садов, школ, колледжей и вузов проводятся конкурсы на соискание республиканских премий имени Каюма Насыри и Ризаэддина Фахреддина. В этом году на участие в конкурсе на соискание премии имени Каюма Насыри было подано 17 заявок, на соискание премии имени Ризаэддина Фахреддина – 10 заявок.

Обладателями премии Каюма Насыри стали:

Коллектив Ямашурминского детского сада «Йолдыз» Высокогорского района и педагог Казанского педагогического колледжа Эльмира Шарифуллина.

Обладателями республиканской премии Ризаэддина Фахреддина стали коллектив гимназии №5 Зеленодольского муниципального района и учитель татарского языка и литературы Миляуша Зарипова из Ново-Кырлайской средней общеобразовательной школы имени Г.Тукая Арского муниципального района.

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