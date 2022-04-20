Сегодня в Казани пройдет Всероссийский форум родных языков

егодня, 20 апреля, в Казани пройдет Всероссийский форум родных языков, посвященный Г.Тукаю, в рамках которого будут подведены итоги IХ Международной олимпиады по татарскому языку. Всероссийский форум родных языков проводится Министерством образования и науки РТ с 2014 года в рамках государственной программы по сохранению и развитию родных языков с целью создания дополнительных условий для сохранения и поддержки развития татарского языка, литературы и татарской культуры. Традиционно в рамках форума также чествуют победителей и призеров Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» и обладателей республиканских премий имени К.Насыри и Р.Фахреддина.

Справочно: Заключительный этап IХ Международной олимпиады по татарскому языку проходил с 17 по 20 апреля в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. В олимпиаде приняли участие 264 татарстанских старшеклассника –победители и призеры республиканских олимпиад по татарскому языку и литературе, 136 детей из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Крыма, Астраханской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Тверской, Томской областей, Пермского, Ставропольского, Красноярского краев и города Москвы. Также участвуют 42 студента из Татарстана и субъектов Российской Федерации, которые по результатам Интернет-тестирования по татарскому языку на портале КФУ и дистанционного собеседования попали в число финалистов, и 15 представителей Турции, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Австралии.

Два дня участники олимпиады соревновались на лучшее знание татарского языка и татарской культуры. 18 апреля участники олимпиады выполняли письменные задания по татарскому языку и литературе и отвечали на вопросы по истории татарского народа и Татарстана. 19 апреля ребята защищали проектные работы на тему «Минем шәҗәрәм» («Моя родословная»).

В рамках олимпиады участники посетили достопримечательности Казани, Казанского Кремля, посмотрели спектакли Татарского академического театра им. Г. Камала и Татарского государственного театра драмы и комедии им. К. Тинчурина, встречались с представителями Союза писателей Татарстана.

Зональный тур Всероссийского конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» («Вдохновение») проходил с 10 по 17 марта по номинациям «поэзия», «проза», «драматургия» и «журналистика». Конкурс проводится с целью сохранения и развития татарского языка, привлечения интереса обучающихся к литературе, искусству, выявления одаренных и талантливых детей. В этом году на конкурс было представлено 747 работ из Татарстана и 7 субъектов России, из которых экспертная группа отобрала 300 лучших.

С 10 по 17 марта членами жюри были осуществлены выездные просмотры участников на базе Набережных Челнов (17.03.2022), Альметьевска (23.03.2022), Казани (21.03.2022), Арска (22.03.2022) и Чистополя (18.03.2022). По итогам III этапа определены 44 победителя и призера конкурса.

Ежегодно среди педагогических коллективов, работников детских садов, школ, колледжей и вузов проводятся конкурсы на соискание республиканских премий имени Каюма Насыри и Ризаэддина Фахреддина. В этом году на участие в конкурсе на соискание премии имени Каюма Насыри было подано 17 заявок, на соискание премии имени Ризаэддина Фахреддина – 10 заявок.

Обладателями премии Каюма Насыри стали:

Коллектив Ямашурминского детского сада «Йолдыз» Высокогорского района и педагог Казанского педагогического колледжа Эльмира Шарифуллина.

Обладателями республиканской премии Ризаэддина Фахреддина стали коллектив гимназии №5 Зеленодольского муниципального района и учитель татарского языка и литературы Миляуша Зарипова из Ново-Кырлайской средней общеобразовательной школы имени Г.Тукая Арского муниципального района.

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