В Перми прошло мероприятие, посвящённое 10-летию ансамбля татарского танца

17 апреля консультант Постпредства РТ в Свердловской области Юсупов Р.Р. принял участие в праздничном мероприятии посвящённом 10-летию ансамбля татарского танца «Гузел Чулман». Юсупов Р.Р. выступил с приветственным словом в торжественной части праздника и вручил Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан члену Совета Региональной общественной организации «Национально-культурная Автономия татар Пермского края», руководителю ансамбля татарского танца «Гузел Чулман» Хамзиной Гулюзе Газитдиновне.

18 апреля Юсупов Р.Р. посетил центр автономии татар Пермского края, ознакомился с деятельностью центра. Встретил гостя председатель Совета Региональной общественной организации “Национально-культурная автономия татар Пермского края” Х.Х.Фарвазетдинов.

Далее Юсупов Р.Р. встретился с министром культуры Пермского края А.В. Платоновой. В ходе встречи стороны обсудили план совместных мероприятий в сфере культуры на 2021 – 2023 года по реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Правительством Пермского края, подписанного Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым и Губернатором Пермского края Д.Н.Махониным.

Также Юсупов Р.Р. встретился с заместителем министра спорта Пермского края М.В.Зиннер. В ходе встречи стороны обсудили план совместных мероприятий в сфере спорта на 2021 – 2023 года.

В конце дня Юсупов Р.Р. посетил Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чулпан» г. Перми. Детский сад «Чулпан» – единственное в Перми ДОУ имеющее статус национального детского сада. С 2009 года ДОУ является центром инновационного опыта по теме «Формирование межнациональной толерантности у детей дошкольного возраста в поликультурном образовательном пространстве». На данный момент действуют 6 групп для детишек татарской национальности и 5 русских групп. Руководит детским садом «Чулпан» почётный работник общего образования РФ, заслуженный учитель Республики Татарстан Ф.С.Пак.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области