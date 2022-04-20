Президент Татарстана вместе с министром культуры РТ осмотрел памятные и исторические места города

В Международный день памятников и исторических мест Президент РТ Рустам Минниханов вместе с министром культуры РТ Ирадой Аюповой, помощником Президента РТ Олесей Балтусовой, министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным, мэром Казани Ильсуром Метшиным посетил Присутственные места Казанского Кремля.

Гости ознакомились с концепцией развития музейных пространств. Так, основная музейная площадка будет посвящена истории развития Казанского Кремля. В экспозиции планируется использовать мультимедийные инсталляции, документальные и архивные материалы, рукописи, иконографию, макеты сооружений, которые отразят более, чем тысячелетнюю историю развития территории Кремлевского холма Казани.

В честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией гостям презентовали часть экспозиции «Реликвии ислама», главная цель которой подчеркнуть роль Татарстана, как одного из важнейших центров исламской культуры. В будущую экспозицию войдут редкие рукописные и печатные Кораны, монеты болгарских правителей и Золотой Орды, молитвенные коврики, традиционные костюмы татар Поволжья.

Разработчиками концепции предлагается поделить выставочные пространства Присутственных мест на 2 зоны, в одной из которых будут проходить республиканские выставки, в другой федеральные и международные проекты.

Также гостям презентовали концепцию развития Дома Ушковой. Один из вариантов использования пространства – разместить в здании арт-резиденцию в оригинальном историческом стиле, а также сохранить часть здания для проведения экскурсий.

Министерство культуры Республики Татарстан