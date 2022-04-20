Объявляется конкурс грантов на создание проектов, посвященных сохранению и развитию культур, языков, традиций народов Татарстана

Конкурс проводится в целях популяризации и повышения значимости культур, языков, традиций народов, проживающих на территории Республики Татарстан.

Организатором Конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее – Агентство) при поддержке Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка и региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Татарстан». В конкурсе имеют право принимать участие редакции, зарегистрированные в качестве периодических печатных изданий.

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 20 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса не позднее 01 июня 2022 года.

Общий размер грантов 4 800 000 рублей.

Заявки принимаются Агентством по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.2, каб. 608, нарочным или посредством услуг почтовой связи с пометкой «Соискание гранта на создание и распространение в средствах массовой информации проектов, посвященных сохранению и развитию культур, языков, традиций народов, проживающих в Республике Татарстан», либо по электронному адресу [email protected]

Телефон для справок: 8 (843) 570-31-12. Контактное лицо: главный специалист отдела средств массовой информации Алимбекова Лениза Фаиковна.

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

tatmedia.tatarstan.ru