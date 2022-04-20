Фильм «Мы – дети 41го года» показали в Театре юного зрителя им.Кариева

В рамках дискуссионной площадки «Калеб» Татарского государственного театра юного зрителя им. Кариева был организован показ новинки татарстанского кинематографа «Мы – дети 41го года».

На встрече со зрителями присутствовали продюсер ленты Миляуша Айтуганова, кастинг-директор Ирек Хафизов, известный актер и теле-радио ведущий Рустем Гайзуллин, артист и ведущий Зульфат Зиннуров. Из представителей молодежи, задействованной в фильме, были исполнители главных ролей Булат Гатауллин, Алмаз Муллаянов, Айзат Хайруллин, а также Илюса Хузина и Адиля Хасанова.

На вопрос «Как пришла идея создания фильма именно по этому произведению?», Миляуша Лябибовна рассказала о том, как мечта снять его появилась у нее еще лет 10 назад, когда она работала на телеканале ТНВ, и он уже второй в списке осуществленных, после сериала «Ак чэчэклэр» («Белые цветы»).

Зрители делились впечатлениями от просмотра и благодарили создателей за «такое большое и важное дело».

Вопросов и историй было так много, что беседа затянулась более чем на два часа. Для молодых актеров, которые впервые снялись в настоящем полнометражном кино, будучи еще студентами, это настоящий успех.

Прокат фильма «Мы – дети 41го года» сейчас идет в районах Татарстана и в Казани. Жителей столицы приглашаем посмотреть его в кинотеатре «Мир» с 5 по 12 мая.

Картина «Мы – дети 41го года» снята по мотивам одноименной повести народного писателя Мухаммета Магдеева. Это произведение входит в школьную программу по татарской литературе. Финансирование на производство фильма было выделено в рамках республиканской государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа».

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