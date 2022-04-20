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В Челябинской области продолжаются конкурсы для детей

В Челябинской области продолжаются конкурсы для детей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.04.2022 0 4

Участники конкурсов «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре» и «Шаян батырлар» посетили выставку, посвященную весенним праздникам тюркских народов, расположенную в Государственном историческом музее Южного Урала.

Экскурсию нашим жемчужинам, цветочкам и батырам провела сотрудник Детского Музея Венера Хажеевна Маштак.
Ребята познакомились с традициями встречи весны у татар, башкир и казахов. Узнали о таких древних праздниках, как Карга боткасы, Навруз и Сабантуй. Увидели праздничную одежду и праздничное убранство дома. Познакомились с традиционными видами развлечений тюркских народов.

Дети с большим интересом рассматривали представленные экспозиции и задавали экскурсоводу интересующие их вопросы.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам Государственного исторического музея Южного Урала за теплую встречу и интересную экскурсию.

Конгресс татар Челябинской области

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