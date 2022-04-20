tatruen
Главная / Новости / Данис Шакиров принял участие в церемонии награждения победителей IX Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
Данис Шакиров принял участие в церемонии награждения победителей IX Международной олимпиады по татарскому языку и литературе

Данис Шакиров принял участие в церемонии награждения победителей IX Международной олимпиады по татарскому языку и литературе

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 20.04.2022 0 8

Заключительный этап IХ Международной олимпиады по татарскому языку проходил с 17 по 20 апреля в Казани на базе Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. Участники олимпиады соревновались на лучшее знание татарского языка и татарской культуры.

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. В мероприятии принял участие председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он приветствовал гостей от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Председатель Исполкома  ВКТ поздравил учеников и пожелал им  и в дальнейшем достигать еще больших успехов в учебе и науке.

В дистанционном туре международной олимпиады приняли участие более 12 тысяч учащихся и студентов из Турции, Австралии, Болгарии, Канады, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. На заключительный этап олимпиады были приглашены 500 участников из 4 зарубежных стран (в дистанционном формате), из 27 регионов России и школ республики.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.