В Казани пройдет семинар, посвященный современным методам обучения татарскому языку

21 апреля в КЦ «Сайдаш» пройдет третий семинар, посвященный современным и эффективным методам обучения татарскому языку. На мероприятии выступят шесть спикеров – воспитатели государственных и частных детских садов Казани, а также главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина. Ожидается, что семинар посетят порядка 500 педагогов.

Участники мероприятия узнают, как заинтересовать детей изучением языка с помощью СМИ, как придумывать сказки и рассказы с помощью рисунков, как работать с картами Проппа.

Семинар начнется в 13:00, регистрация – в 12:00, сообщили в Отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры Исполкома Казани. Ведущим мероприятия станет актер Казанского татарского государственного театра юного зрителя им.Габдуллы Кариева Булат Гатауллин.

Образовательное мероприятие станет третьим в цикле семинаров, посвященных современным и эффективным методам обучения татарскому языку. Первые два семинара прошли 21 феврали и 31 марта, их посетили порядка 1000 участников. Мероприятия проводятся Мэрией Казани при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка.

mon.tatarstan.ru