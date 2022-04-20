22 апреля 2022 года в 10.00 на площадке стадиона «Ак Барс Арена» состоится пресс-конференция по вопросам подготовки и проведения 10 Республиканского ифтара. Во встрече с журналистами примут участие: муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, генеральный директор стадиона «Ак барс Арена» Радик Миннахметов, совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов, первый заместитель генерального директора АНО «Казань Экспо» Игорь Астафьев. Спикеры ответят на вопросы об особенностях предстоящего ифтара, порядке его посещения, программе маджлиса и пр. В этом году он пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым». 10 юбилейный Республиканский ифтар примет 10 тысяч человек. Площадкой мероприятия, как и в прошлом году, станет МВЦ «Казань Экспо». Традиционно участников республиканского ифтара ждет насыщенная культурная программа. 10 Республиканский ифтар состоится в предпоследний день месяца Рамазан, 30 апреля.

Аккредитация СМИ на пресс-конференцию по телефону до 15.00 часов 21 апреля: +7 (917) 864-64-80 (Римма Гатина). Добро пожаловать!

Место проведения: стадион «Ак барс Арена», конференц-зал

Дата: 22 апреля

Время: 10.00

Адрес: пр. Ямашева, 115 А,

Парковка: Р9.

Вход со стороны ул.Чистопольской и со стороны Казанки, через парковку Р9.

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