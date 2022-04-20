В Татарстане возведут арт-объект «Поляна татарских сказок»

Музей под открытым небом «Татар Авылы» планирует возвести новый арт-объект — «Поляну татарских сказок». На территории музейного пространства появятся фигуры персонажей татарского фольклора: Шурале, Су анасы, Камыра-батыра, Козы и Барана и многих других. Все они будут выполнены из дерева.

«Нашими гостями становятся не только местные жители, но и туристы. В основном это школьники с родителями. Нам бы хотелось познакомить их с нашими татарскими сказками. Знакомить с арт-объектом будем в игровой форме — погрузимся в сюжетные приключения героев татарских народных сказок. Уверен, что „Поляна татарских сказок” станет точкой притяжения туристов», — рассказал директор музея Минедамир Камалетдинов.

По его словам, так как рядом с этнокомплексом «Татар Авылы» находится знаменитый туристический объект русской истории — остров-град Свияжск, арт-объект в «Татар Авылы» будет соответствовать тематическому направлению этнокультурного многообразия России.

Планируется, что новый арт-объект будет возведен летом этого года. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив.

tatar-inform.ru