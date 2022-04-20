Использование сюжетно-ролевых игр в обучении дошкольников татарскому языку

В Спасском муниципальном районе 19 апреля 2022 года прошло заседание районного методического объединения воспитателей по обучению татарскому языку и воспитателей ДОУ по теме: «Использование сюжетно – ролевых игр и театрализованной деятельности в процессе обучения дошкольников татарскому языку» на базе МБДОУ «Детский сад «Антошка» г. Болгар Спасского муниципального района.

Участники семинара наблюдали и анализировали:

игровую деятельность детей средней группы детского сада, где организована обучение татарскому языку в форме игры «Колобок идет к бабушке» Сабировой А.И.

воспитателя МБДОУ «Детский сад «Антошка», создание языковой среды в сюжетных –ролевых играх с детьми старшего дошкольного возраста Петровой В.В..

За «Круглым столом» вместе с воспитателем по обучению татарскому языку МБДОУ «Детский сад «Колосок» г.Болгар Хайдаровой Г.Б. обсудили вопрос «Сохранение и изучение родного татарского языка в дошкольных образовательных учреждениях через сюжетно – ролевую и театрализованную деятельность».

Ахтямова З.М., воспитатель по обучению татарскому языку МБДОУ «Детский сад «Солнышко»», провела с педагогами мастер – класс на тему: «Сюжетно – ролевая и театрализованная деятельность в обучении детей татарскому языку в ДОУ».

Воспитатели под руководством Сабировой А.И. инсценировали сказку «Три дочери», смотрели видеоролик театрализованного представления сказки «Коза и Баран» на татарском языке.

Методист по дошкольному образованию отдела образования Никитина С.А. отметила, что основной формой обучения татарскому языку в дошкольных учреждениях является обучение в повседневной жизни и в непосредственно образовательной деятельности. Игра является ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста. Во время игры дети, сами того не замечая, усваивают определенную лексику, овладевают языковыми умениями, речевыми навыками. Для этого необходимо педагогам создавать соответствующую игровую языковую среду.

Подводя итоги, участники семинара высоко оценили эффективность и практическую направленность семинара.

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