Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть Санкт-Петербурга

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург, посетил Соборную мечеть города.

Соборная мечеть в Санкт-Петербурге — это мусульманская святыня, шедевр восточного культового зодчества и одно из прекраснейших сооружений северной столицы. Председатель Национального Совета ознакомился с деятельностью религиозной организации.

Также здесь прошел ифтар с представителями татарской общественности Санкт-Петербурга. Ифтар был организован Председателем Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль хазратом Панчеевым.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга основана в 1910 году. В 1881 году лидер мусульманской общины Санкт-Петербурга Ахуд Атаулла Баязитов обратился к правительству с просьбой построить в городе мечеть. Храм является самой северной мечетью мира.

Высота храма, оформленного в серо-голубом цвете, составляет 39 метров. Шпили двух минаретов достигают 48 метров. Главный портал и купол украшены голубой майоликой. Внутри мечети, как и принято в мусульманском храме, убранство достаточно скромное.