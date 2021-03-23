tatruen
Главная / Новости / В Коми состоялся фестиваль песни и танца «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии)
В Коми состоялся фестиваль песни и танца «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии)

В Коми состоялся фестиваль песни и танца «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии)

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 23.03.2021 0 10

20 марта 2021 года в большом зале ГДК г. Ухты МОО НКАТ «Бердэмлек» (Единство) и МОО НКАБ «Дуслык» (Дружба) провели XIX фестиваль «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии).

Поприветствовав зрителей, председатель Совета НКАТ «Бердэмлек» Ляля Потапова дала информацию о деятельности «Бердэмлек» в 2020 году, поблагодарила  администрацию МОГО «Ухта», Управление культуры за понимание и поддержку.

Программа фестиваля была насыщенной. Кроме песен на татарском и башкирском языках были исполнены песни на коми языке и песня «Аерылмагыз» на пяти языках (азербайджанском, башкирском, коми, русском и татарском). Также в ходе мероприятия звучали стихи Г. Тукая.

Ляля Потапова

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.