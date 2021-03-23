В Коми состоялся фестиваль песни и танца «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии)

20 марта 2021 года в большом зале ГДК г. Ухты МОО НКАТ «Бердэмлек» (Единство) и МОО НКАБ «Дуслык» (Дружба) провели XIX фестиваль «Без яраткан моңнар» (Наши любимые мелодии).

Поприветствовав зрителей, председатель Совета НКАТ «Бердэмлек» Ляля Потапова дала информацию о деятельности «Бердэмлек» в 2020 году, поблагодарила администрацию МОГО «Ухта», Управление культуры за понимание и поддержку.

Программа фестиваля была насыщенной. Кроме песен на татарском и башкирском языках были исполнены песни на коми языке и песня «Аерылмагыз» на пяти языках (азербайджанском, башкирском, коми, русском и татарском). Также в ходе мероприятия звучали стихи Г. Тукая.

Ляля Потапова