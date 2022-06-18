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В Красноярском крае прошла встреча с татарским активом г. Назарово

В Красноярском крае прошла встреча с татарским активом г. Назарово

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 18.06.2022 0 10

12 июня 2022 г. в городской библиотеке г. Назарово прошла встреча с татарским активом г. Назарово. Символично, что она состоялась в День России, в день символизирующий национальное единение народов России.

Участники встречи отмечали, что долг каждого гражданина общества – интересоваться историей своего рода, передавать уважение к предкам и память о них. Чтобы во взрослом возрасте человек стал связующим звеном поколений, необходимо с детства формировать его любовь к своим предшественникам. Необходимо взаимодействие между поколениями: молодёжи и пожилыми людьми (ветеранами) для сохранения, возрождение исторических, культурных и духовных традиций в данном случае татарского народа.

Учитывая численность татар, проживающих в г. Назарово и Назаровском районе, было высказано немало предложений по сохранению их традиций и культуры.

Координатором по организации работ был единогласно избран Шамиль Дубеников.

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