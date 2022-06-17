Василь Шайхразиев: “Мы благодарны всем, кто внес свой вклад в организацию Федерального Сабантуя”

Сегодня в Ульяновске проходит первый день XXII Федерального Сабантуя. Самым зрелищным мероприятием стали конные скачки, которые являются незаменимым атрибутом национального праздника Сабантуй.

Вечером гостям праздника был представлен концерт мастеров искусств Татарстана и Ульяновской области. Также здесь была организована выставка народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан.

Открытие концерта ознаменовалось ярким танцем Государственного ансамбля Республики Татарстан и Государственного ансамбля “Волга”, сочетавшим в себе танцы разных народов.

Гостей мероприятия поприветствовал Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он выразил благодарность Губернатору Ульяновской области Алексею Русских, руководству и жителям города.

– Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в организацию Федерального Сабантуя. Мы говорим “Сабантуй шагает по планете”. Завтра этот праздник продолжится красочными мероприятиями, которые посетит Президент Республики Татарстан, Губернатор Ульяновской области и другие почетные гости. Поздравляю всех с праздником и пусть Сабантуй радует нас и объединяет! – пожелал он.

Также с приветственным словом к гостям вечера обратился Заместитель председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев.

-Замечательный праздник Сабантуй способствует дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества, – отметил он.

Концертная программа продолжилась выступлениями творческих коллективов. Здесь прозвучали народные песни, были выступления, посвященные 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией, также было представлено творчество современных деятелей культуры.