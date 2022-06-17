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Василь Шайхразиев наградил первого победителя конных скачек на Федеральном Сабантуе

Василь Шайхразиев наградил первого победителя конных скачек на Федеральном Сабантуе

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.06.2022 0 25

Сегодня в рамках двухдневного Федерального Сабантуя в Ульяновске проходят конно-спортивные мероприятия на городском ипподроме.

Участники забега соревнуются за различные награды: в честь праздника “Всероссийский Сабантуй”,  “Приз в честь Республики Татарстан”,  “Приз в честь Нижнекамского района РТ”, “Приз в честь Губернатора Ульяновской области”, “Приз в честь города Казань”,  “Приз в честь города Ульяновск”, “Приз Ульяновского ипподрома” и др.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса Василь Шайхразиев наградил победителя. Первыми в забеге “В честь праздника Всероссийский Сабантуй” стали жеребец Шэрами и мастер-наездник Андрей Вилкин.

Конные скачки сопровождаются выступлениями творческих коллективов.

Победителя в забеге за “Приз Республики Татарстан” наградил Председатель татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин. Первыми стали жеребец Победоносец Лок и мастер-наездник Раиль Габдрашитов.

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