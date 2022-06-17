Василь Шайхразиев наградил первого победителя конных скачек на Федеральном Сабантуе

Сегодня в рамках двухдневного Федерального Сабантуя в Ульяновске проходят конно-спортивные мероприятия на городском ипподроме.

Участники забега соревнуются за различные награды: в честь праздника “Всероссийский Сабантуй”, “Приз в честь Республики Татарстан”, “Приз в честь Нижнекамского района РТ”, “Приз в честь Губернатора Ульяновской области”, “Приз в честь города Казань”, “Приз в честь города Ульяновск”, “Приз Ульяновского ипподрома” и др.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса Василь Шайхразиев наградил победителя. Первыми в забеге “В честь праздника Всероссийский Сабантуй” стали жеребец Шэрами и мастер-наездник Андрей Вилкин.

Конные скачки сопровождаются выступлениями творческих коллективов.

Победителя в забеге за “Приз Республики Татарстан” наградил Председатель татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин. Первыми стали жеребец Победоносец Лок и мастер-наездник Раиль Габдрашитов.