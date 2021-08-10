В Кукморе прошли «Уркушские чтения»

8 августа, в связи с 20-летием образования прихода села Уркуш Кукморского района, в мечети этого села прошли “Уркушские чтения”. Данный религиозный сход был посвящен трудоустройству учащихся религиозных учебных заведений.

Среди почетных гостей, прибывших на это мероприятие были главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, заведующий медресе имени 1000-летия принятия ислама в Казани Ильяс хазрат Зиганшин, руководитель Союза мусульманок России и Татарстана Наиля ханум Зиганшина, имам-мухтасиб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев, а также мухтасибы Арского, Мамадышского, Сабинского районов, заведующий Кукморским медресе Ришат хазрат Курамшин, заведующий Мамадышским медресе Габдрахман хазрат Хабибуллин и другие почетные гости, имамы, религиозные деятели.

В мечети деревни Уркуш сильные духом Фаниябика абыстай и Габдрашит хазрат Залялиевы прилагают все усилия к воспитанию детей и взрослых в духе Ислама. Уркушские чтения для детей продолжились праздником Сабантуй.

dumrt.ru