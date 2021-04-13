В Кургане открылась череда мероприятий в рамках Дней татарской культуры

В конце прошлого года Национальный совет Всемирного конгресса татар объявил ушедший год «Годом единства татарского народа». Накануне, в недавно открытом Центре татарской культуры в Кургане, отметили праздник уникальной самобытности Сафакулевскогоо района. Датой образования района считается 5 марта 1924 года.

«Культура — это прежде всего история, это традиции, которые формируют народ. У нас общая история, мы живём в многонациональной стране, и хоть мы похожи, но традиции у нас разные. И это хорошо. Этим и сильна наша страна. Татары — это приветливый, хлебосольный и безгранично веселый народ, который вносит неоценимый вклад в нашу культуру», – сказал вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.

На встрече дорогих гостей встречали национальными блюдами, а со сцены звучали татарские народные песни в исполнении солистов и коллективов Сафакулевского района.

«Такие мероприятия играют огромную позитивную роль для всех — детей и взрослых. А молодёжь она знакомит с языком, которого она сейчас не очень хорошо знает. Благодаря тому, что дети поют, они соприкасаются с языком своего народа», – считает Юлия Яхина, заместитель директора в творческом центре «Досуг« села Сафакулево, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов.

На встрече состоялась торжественная передача эстафеты проведения Дней татарской культуры Шадринскому району.

Василий Малухин

nm45.ru