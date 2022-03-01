В лагере “Мирас-Наследие” состоялся слет фестиваля «UEN FEST»

Вместе с вожатыми и руководителями дети приняли участие в авторской программе, насыщенной народными играми, мастер-классами, музыкой и танцами. Команды «Уяв», «Каравон», «Гербер» и «Семык», названные в честь народных традиционных праздников, приняли участие в концерте, трансляция которого прошла на платформе «Культура.РФ»

Участники – фольклорные коллективы лаборатории этномузыки «Дәррәу – Derrey» и победители конкурса-флешмоба на самый яркий видеоролик с народной игрой из Буинского, Нижнекамского, Тукаевского, Сабинского и Нурлатского районов.

Каждый участник под руководством мастеров народного художественного промысла изготовил текстильную куклу из ткани, изготовил игрушку на мастер-классе по гончарному делу и познакомился с основами публичного выступления на тренинге «Speech working». В вечернее время прошли просмотры серии мультфильмов «Волжские богатыри» от анимационного объединения «Татармультфильм».

Все ребята были рады принять участие в трехдневном и очень насыщенном творческом слете и поделились тем, что ждут летний Фестиваль традиционных игр «Uen Fest». Вожатые и руководители команд получили знания о культуре народов, проживающих в республике, и поблагодарили организаторов – Министерство культуры РТ и ГБУ «Таткультресурсцентр» за эмоции и опыт проведения творческих мероприятий.

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