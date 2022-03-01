Художники России запечатлели татарстанский Чистополь

В открытии приняли участие заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин, председатель Союза художников РТ Альберт Шиабиев, художники – участники проекта.

Эмиль Венерович поблагодарил Союз художников Татарстана за большую активную работу. «Вы нас порадовали, представляя крымские города, затем привезли выставку к 100-летию образования ТАССР. Сегодня мы увидели Чистополь – один из самых старых и красивых городов, который расположен на реке Кама в Татарстане. Отмечу, что через Чистополь вы показали всю красоту нашей республики», – сказал он, обращаясь к участникам проекта.

«Нам, художникам, повезло, что город сохранился в таком виде. Ему присущи романтизм, поэзия, может, не зря туда в годы войны был эвакуирован Союз писателей СССР», – признались они на открытии.

Альберт Шиабиев рассказал, что выставку «Старинный Чистополь. Возрождение» поддержал Фонд Президентских грантов России. Всего в проекте участвовали 48 художников из Татарстана и других российских регионов. В мае прошлого года они собрались в Чистополе и 14 дней писали картины – старинные здания и живописные места. Итогом стали 260 работ. Из них отобрали 102 картины.

Выставка посвящена одноэтажному старинному городу Татарстана. Его цель — сохранение исторической памяти и архитектурного образа города средствами изобразительного искусства, привлечение внимания к одной из жемчужин республики. В 2019 году Чистополь получил поддержку министерства культуры России – городу выделены средства по программе восстановления малых исторических городов.

С картинами уже познакомились во многих городах Татарстана, а также в Санкт-Петербурге. Первая выставка прошла в Чистополе. После закрытия экспозиции в Москве двадцать работ передадут в дар Чистопольскому музею-заповеднику и городу Чистополь.

В дальнейшем Союз художников Татарстана планирует создать экспозицию «До» и «После». В ней объединят художественные произведения, созданные до «большого ремонта» города, и после реконструкции.

В Москве выставка работает до 11 марта.

Адрес: ул. Новая Басманная, д.4, стр.1, Московский дом национальностей.

Пресс-служба Полпредства РТ в РФ