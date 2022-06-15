В Ленобласти прошёл Международный фестиваль национальных культур «Молодежный этноград»

Первый Международный фестиваль национальных культур «Молодежный этноград», приуроченный к празднованию Дня России, начал работу в Ленинградской области. С приветственным словом к участникам обратилась председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.

Она отметила, что мероприятие формирует единое социокультурное пространство для юных жителей Ленобласти и укрепляет межэтнические отношения.

«Совместная работа необходима для поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания», — добавила председатель ведомства.

Фестиваль проходил в Центре патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» во Всеволожском районе. Двухдневная программа включала презентацию делегаций вузов и представителей национальных сообществ, ярмарку культур с мастер-классами от национальных общин и песни под гитару у костра.

Гости праздника познакомились с особенности разных культур, узнали об их обычаях и традициях.

В мероприятии также приняли участие активисты и руководитель РОО «ТКО «Файда» (Польза) Айрат Маннанов.

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