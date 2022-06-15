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На XXII Федеральном Сабантуе будет выставлена сельскохозяйственная техника

На XXII Федеральном Сабантуе будет выставлена сельскохозяйственная техника

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 4

Гостям выставки покажут технику отечественного производства – ООО «ТИМЕР» и ООО «УНИКОМ», а также технику производства Минского тракторного завода и ОАО «Гомсельмаш». Будут представлены трактора, самоходный опрыскиватель, зерноуборочный и кормоуборочный комбайны. Эта техника используется при посевных и уборочных работах, а также для обработки посевов.

Также Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области совместно с сельхозтоваропроизводителями будет организована выставка животных: коров, коз, кур, гусей, уток.

Напомним, основные события Федерального Сабантуя пройдут 17-18 июня на территории ипподрома и парка Победы в Ульяновске.

В рамках спортивной части мероприятия пройдут конные бега, а также соревнования по национальной борьбе «көрәш». Будет организована масштабная выставочная, концертно-развлекательная и литературно-музыкальная программы.

Также тематические площадки будут работать во всех муниципалитетах региона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Ульяновской области

 

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