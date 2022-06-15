Национальный Совет Всемирного конгресса татар приносит соболезнования родным и близким Флюра Шарипова

На 65-м году жизни не стало председателя международной ассоциации татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», талантливого руководителя и общественного деятеля, члена Национального Совета Всемирного конгресса татар Шарипова Флюра Нурияхметовича.

Судьба нашего соплеменника, уроженца города Перми Флюра Шарипова сложилась так, что он всю свою жизнь посвятил сохранению татарской идентичности, популяризации татарского языка и национальных традиций, приобщению молодого поколения к истокам национальной культуры за пределами нашей страны.

Флюр Нурияхметович долгое время был председателем татарской общины «Нур» г.Клайпеда Литовской Республики, которая была создана по его же инициативе в 2004 году. За короткий промежуток времени он сумел объединить вокруг общины всех татар, проживающих не только в г.Клайпеде, но и всего Клайпедского края. Благодаря активной общественной деятельности Флюра Шарипова жители Литовской Республики познакомились с татарской культурой, ее традициями. Не желая оставаться на достигнутом, Флюр Нурияхметович выступил инициатором создания международной ассоциации татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы», учредительный съезд которой прошел в Европарламенте. Начиная с 2013 года по настоящее время Флюр Шарипов был бессменным руководителем данной организации. Благодаря грамотному руководству Правлением Альянса за короткое время в семи странах Европы открылись татарские общественные объединения, которые стали членами ассоциации.

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Флюра Нурияхметовича. Мы все скорбим о невосполнимой утрате.