Татарский национальный праздник Сабантуй прошел в Казахстане

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана народный праздник татар и башкир “Сабан туе” стартовав в Кызылорде, в эти выходные прошел в Атырау, Актобе и Уральске.

На открытии выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Тауфик Каримов.

В концертных программах в этих областных центрах приняли участие и выступили известные и популярные артисты, специально прибывшие из Татарстана – народный артист Азат Хусаинов (Тимершаех), заслуженные артисты и лауреаты международных конкурсов Альфия Рамазанова, Альфия Хабибуллина, Диана Тазетдинова, Максуд Юлдашев, Рамиль Айнетдинов.

Были проведены традиционные народные игры – бег с коромыслом и в мешке, поднятие гири, бой подушками на бревне и другие, завершившиеся соревнованием борцов на поясах.

В Доме Дружбы Уральска состоялась также презентация трехтомного издания «Габдулла Тукай: Жизнь и творчество». Ученые-исследователи, научные сотрудники Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Татарстана Марсель Ибрагимов и Аниса Алеева рассказали о создании этого уникального труда, первый том которого полностью посвящен жизни и творчеству Тукая на его поэтической родине – в Уральске.

В ответном слове Тауфик Каримов рассказал гостям о проводимой работе по сохранению творческого наследия поэта в Казахстане, о деятельности Дома-музея, о присвоении имени Тукая одной из улиц в столице Республики, об издании государством сборника стихов Тукая на казахском языке. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества и работы над новым совместным проектом.

В мероприятиях в Уральске принял участие первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Рустам Валиуллов.

Организаторами праздника мира, добра и труда, каковым является Сабан туе, выступили татаро-башкирские центры, возглавляемые членами Ассамблеи Галией Гизатуллиной, Рамилем Расуловым, Эльвирой Хабибуллиной и Флерой Миликеевой, а гостями стали жители данных областных центров, представители местной этнокультурной общественности.