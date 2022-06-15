Татары Волжского приняли участие в празднике в честь Дня России

В воскресенье 12 июня в нашей стране отмечали День России. В Волжском к празднику запланировали большую программу мероприятий. В 18:00 на концертной площадке парка «Волжский» начался большой праздник народного творчества и культуры «Диво дивное». Его участниками стали национальные общественные организации и религиозные конфессии. Они представили свои художественные номера, изделия декоративно-прикладного творчества, познакомили волжан с культурой и бытом разных народов России.

В мероприятиях принимали участие Местная общественная организация “Национально-культурная Автономия Татар г. Волжского” и “Культурно-образовательный центр “Дуслар”. Был представлен музей татарской культуры и быта. Ансамбль «Веснушки» ДШИ «Гармония» (руководитель Ерохин А.Ф. ) участвовали в концерте, с красивым татарским танцем.

А замечательная девочка Амина Нафиева великолепно исполнила песню “Өмет йолдызы” (Звезда надежды). А флаг Татарстана развернул и внёс на сцену Такташев Камиль.

Везде ощущалось праздничная атмосфера, слышался детский смех. В этой неповторимости и разнообразии языков и национальных костюмов ощущалось единство всех народов. На площади звучали народные песни на азербайджанском армянском, грузинском языке.