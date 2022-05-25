В Магнитогорске прошла викторина для детей, изучающих татарский язык

Незаметно пролетел учебный год и близится лето. У ребятишек, изучающих татарский язык при отделе татарской культуры Дома дружбы народов, к этому времени накопился определенный багаж знаний и результатов. А, значит, пришла пора проверить себя и свои успехи в учебе. Так, 15 мая, детвора собралась на детскую викторину.

Викторину для ребят придумала Альбина Мирсаяфовна Гафарова – их наставник. Начало встречи она построила как диалог на татарском языке о настроении, успехах и планах. Ребята с удовольствием отвечали, что говорило об определенном уровне знания родного языка. А далее участники разделились на две команды. Девочки назвали свою – «Чәчәкләр» (цветочки), а мальчики – «Якшы кәеф», т.е. «хорошее настроение». И интеллектуальные состязания начались.

Перво-наперво каждому участнику нужно было рассказать о себе и своей семье. На счёт и знание цифр было сразу несколько заданий: посчитать от 1 до 20, назвать числа, назвать количество предметов в портфеле. Обязательно были задания на внимание и память: запомнить предметы на столе и назвать, какой из них исчез. Ещё нужно было правильно назвать части тела, а чуть позднее – декламировать стихи.

Сколько было радости, когда в зале появились разноцветные шары – и тут же задание: назвать их цвета. Следом – конкурс рисунков. Альбина Мирсаяфовна называет: «Яшел китап» (зеленая книга) или «кызыл өстәл» (красный стол) и нужно быстро нарисовать этот предмет определенного цвета. Как же тут без хорошего знания языка?

Чтобы отдохнуть от умственного напряжения, существуют любимые подвижные игры. И детвора с удовольствием играла в «Көн – төн» (День – ночь) и «Кәҗә» (Коза). Вот было суматохи и шума!

С окончанием учебного года всех поздравила руководитель отдела татарской культуры Кадерия Рафисовна Исхакова. И, разумеется, ребятишки ушли домой довольные – в подарок плитку шоколада получили и яркую книжку на татарском языке с диском, чтобы летом выучить новый стих или сказки послушать. А ещё сладкое послевкусие осталось не только от угощения после окончания викторины, но и от всеобщего веселья, духа сотрудничества и соревновательности. И просто от предвкушения скорых каникул. Ведь долгожданное лето вот-вот уже наступит!

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