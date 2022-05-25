В Мордовии пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй

XII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии 1-2 июля 2022 года. Праздник состоится в селах Лямбирь и Аксеново.

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар» Руслан Мухаев отметил, что Сабантуй объединяет людей всех национальностей, культур и конфессий.

Власти республики уже создали оргкомитет по подготовке к проведению праздника.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар. В 2021 году Всероссийский сельский Сабантуй отпраздновали в Муслюмове Республики Татарстан.

nazaccent.ru