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В Мордовии пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй

В Мордовии пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 25.05.2022 0 1

XII Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии 1-2 июля 2022 года. Праздник состоится в селах Лямбирь и Аксеново.

Председатель Региональной национально-культурной автономии татар Мордовии «Якташлар» Руслан Мухаев отметил, что Сабантуй объединяет людей всех национальностей, культур и конфессий.

Власти республики уже создали оргкомитет по подготовке к проведению праздника.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар. В 2021 году Всероссийский сельский Сабантуй отпраздновали в Муслюмове Республики Татарстан.

nazaccent.ru

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