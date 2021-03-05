В Мамадыше прошло награждение победителей конкурса, состоявшегося в рамках межрелигиозного фестиваля «Возрождение-Янарыш»

В районном Доме культуры Мамадыша прошло награждение победителей конкурса, состоявшегося в рамках межрелигиозного фестиваля «Возрождение-Янарыш». Юные жители муниципалитета были отмечены в разных номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Стихами говорим» и других. В конкурсе приняли участие ребята в возрасте от семи до 18 лет.

«Межрелигиозный проект „Возрождение-Янарыш“ был инициирован главой района Анатолием Ивановым. Он сразу дал поручение организовать выставку-продажу для руководителей предприятий города и района, глав поселений, в рамках которой они могут поддержать молодых мастеров и приобрести понравившиеся изделия», — сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь главы Гульназ Кадирова.

На работы участников фестиваля, первый этап которого собрал более 2 тыс. заявок, уже возник спрос. Прямо на церемонии награждения председатель сельскохозяйственного потребкооператива «Вятка» Мансур Фахреев купил несколько кукол.

Стоимость изделий определили сами авторы работ. Полученные деньги впоследствии будут переданы юным участникам конкурса. «Никто из участников не должен остаться без внимания, все должны быть награждены. Необходимо организовать акцию по продаже работ участников фестиваля, вырученные деньги отдать авторам. Я сам куплю несколько десятков изделий», — заявил глава Мамадышского района Анатолий Иванов на мероприятии.

«Кроме вырученного гонорара, победители этого конкурса в перспективе отправятся по памятным местам Татарстана — мечетям и [православным] храмам», — добавила Гульназ Кадирова.

tatar-inform.ru