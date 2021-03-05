Персональная выставка художницы по фарфору Риммы Газалиевой открылась в Ташкенте

4 марта 2021 года в ташкентской галерее изобразительного искусства Узбекистана состоялось торжественное открытие персональной выставки фарфора – художницы Риммы Газалиевой.

В мероприятии приняли участие руководство галереи, деятели искусства и культуры, художники, студенты, представители общественности, столичного Хокимията, дипломаты, представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, активисты и члены Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, СМИ.

Для справки:

Известная художница Газалиева Римма Тимиргалиевна родилась в Ферганской долине. Главный художник Ташкентского фарфорового завода, основала мастерскую, где расписывает фарфоровую посуду уникальными национальными узорами. Ее мастерская стала одной из достопримечательностей города и любимым местом посещения для иностранных туристов. Газалиева Р.Т. окончила знаменитое ташкентское художественное училище имени П.П.Бенькова и театральный институт имени А.Островского. А в советское время она была главным художником одного из самых знаменитых предприятий по изготовлению фарфоровой посуды – Кувасайского завода.

В свое время художница превратила в мастерскую собственное жилище. Здесь она не только расписывает посуду, но и проводит мастер-классы. Мастерская используется и как демонстрационный салон. Узоры, нанесенные на посуду у Газалиевой Р.Т. не просто национальные, но и несут индивидуальность, присущую творчеству художницы. Она берет определенные детали, узоры национальных тканей, ургутского и бухарского сюзане и вдыхает в них новую жизнь, и вид. Художницу увлекают модные течения в дизайне и графике, есть работы, которые сделаны на основе археологических деталей. Покупателей и просто любителей искусства привлекает в ее творчестве самобытность и красочность. Настоящий талант и желание творить может помочь любому человеку адаптироваться к новым условиям жизни создавать новое и радовать людей.

В 2017 году в рамках дней культуры Республики Татарстан в Республике Узбекистан с участием Президента Республики Татарстан Минниханова Р.Н. состоялась совместная выставка татарских художников Узбекистана и Татарстана. Экспозиции были подготовлены Министерством культуры Республики Татарстан и автором Кашаповой Р.А., в выставке также принимала участие Газалиева Р.Т.

Выставочный зал работает с 10:00 – 18:00. Выходные дни воскресенье и понедельник по адресу: г.Ташкент, ул.Буюк Турон, 2 (ориентир м.Мустакиллик), тел.: +99871-209-80-37, +99871-209-80-15.

Выставка продлится 2 недели.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан