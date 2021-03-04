5 марта состоится литературно-музыкальная презентация книги «Alfiya Avzalova»

5 марта в 09:00 в Кембриджской международной школе Бала-Сити, в рамках объявленного в Республике Татарстан года родных языков и народного единства, состоится литературно-музыкальная презентация книги «Alfiya Avzalova», изданной на английском языке. Символично, что ее представление будет организовано в международной школе.

Альфия Авзалова является основоположницей эстрадного исполнения татарских народных песен. Именно ей принадлежит идея популяризации и исполнения народных мелодий на современный лад, и эту идею она успешно воплотила в жизнь. Певица одной из первых создала эстрадный ансамбль в нашей республике, в который входили артисты различных жанров, и начала свою гастрольную деятельность. Концертная программа «Песни народов мира» была одной из популярных, где Альфия Авзалова исполняла песни на разных языках мира.

Книга «Alfiya Avzalova» издана на английском языке в рамках реализации Программы увековечивания памяти великой певицы, утверждённой Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым, при содействии Кабинета Министров, Министерства культуры Республики Татарстан, Мэрии г.Казани, Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан. Это уникальное издание, состоящее из 3 частей. Первая часть – это воспоминания самой певицы, опубликованные в 1995 г. отдельной книгой; вторая часть – воспоминания почитателей таланта певицы; третья часть – фотогалерея (многие фотоснимки публикуются впервые). Книга состоит из 208 страниц.

Фонд сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой намерен передать изданную книгу на безвозмездной основе учебным заведениям, тем самым способствуя сохранению и развитию творческого наследия народной певицы. Вместе с тем книга «Alfiya Avzalova» будет представлять интерес и для зарубежных гостей Республики Татарстан.

5 марта 2021, в рамках презентации книги, артисты исполнят наиболее популярные песни из репертуара певицы; Фондом будут представлены концертные костюмы Альфии Авзаловой, музыкальные инструменты.

Альбина Насырова, генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Бала-Сити», расскажет о дальнейших планах развития уникального международного полилингвального общеобразовательного учреждения Республики Татарстан.

Зульфия Нигмедзянова-Авзалова, президент Фонда, поделится о дальнейших планах деятельности Фонда:

– создание мемориального центра искусств имени Альфии Авзаловой;

– отрудничество с Международной ассоциацией фольклорных фестивалей EAFF ;

– участие в проекте Kazan City of Music UNESCO Creative Cities Network;

– проведение 19-21 марта в г.Казани II Международного фестиваля конкурса имени Альфии Авзаловой, Гала-концерта в КРК “Пирамида”.

В презентации книги 5 марта 2021 примут участие попечители Фонда, оказавшие содействие в издании книги.

В мероприятии примут участие деятели искусства, почитатели таланта Альфии Авзаловой, направлены приглашения руководителям министерств и ведомств Республики Татарстан, в Государственный Совет РТ, Мэрию г.Казани, представителям творческих кругов Республики Татарстан.

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