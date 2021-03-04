Ирада Аюпова: “Женская красота – это тепло души, внутренний стержень”

Сегодня, 4 марта 2021 года, министр культуры Республики Татарстан И.Х. Аюпова встретилась с финалистками республиканского этапа Международного конкурса красоты и таланта “Татар кызы”.

Встреча состоялась в рамках мастер-классов для конкурсанток и прошла в формате “История успеха”. Модератором выступила Исполнительный директор дирекции конкурса «Татар кызы» и член жюри Г. Ш. Гиниятуллина

Беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере. Девушки рассуждали о том, что значит быть успешным человеком и какими качествами должна обладать современная татарская девушка.

Ирада Аюпова поделилась мыслями о жизненных ценностях и о том, как важно найти себя: “Женская красота – это тепло души, внутренний стержень. А внутренний стержень – это сила духа и воспитание в традициях своего народа”.

Напомним, 6 марта 2021 года в стенах Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая состоится финал конкурса. 12 прекрасных девушек поборются за звание “Татар кызы”.