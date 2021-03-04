В Якутске прошла образовательная программа Всемирного форума татарской молодежи

В эти дни в Якутске проходило окружное выездное заседание совета татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа, а вчера в Доме дружбе народов им. А. Е. Кулаковского прошла образовательная программа для молодежи с участием Всемирного форума татарской молодежи. В рамках программы прошли лекции, показ роликов, разговор с федеральными университетами Татарстана и Якутии, а также показ документального фильма.

Первый заместитель гендиректора Дома дружбы народов по межнациональным отношениям Иннокентий Васильев рассказал, встречи с татарской делегацией проходили на разных уровнях, начиная с молодежи и заканчивая правительственными мероприятиями. Цель мероприятий — достичь дружественных, партнерских отношений между народами. Делегация из Якутии также находится в эти дни в Татарстане.

«Начало очень хорошее. Прошли теплые душевные встречи с земляками, которые живут в Якутии. Делегация осталась очень довольной. Этим летом мы планируем сделать там большое мероприятие — Дни Якутии в Татарстане. Организационные моменты уже решаются. Министр по внешним связям и делам народов республики Гаврил Кириллин также включен в делегацию из республики», — сказал он.

Вчера в Доме дружбы народов прошла образовательная программа для молодежи, которую вела Ленария Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи, который работает под крылом Всемирного конгресса татар.

«Мы, молодежное крыло этого органа, ежегодно по федеральным округам делаем выезды в регионы с компактным проживанием татар. В этом году выбрали Якутию, потому что здесь тоже проживают татары, при чем очень активные. Моя цель в составе делегации — консолидировать татарскую молодежь, как уже сегодня получилось, у меня программа не только для татарской молодежи, но и для всех, кто тут присутствует. Мы с вам две национальные республики — это как минимум наша общая черта. Мы за свой народ и развитие нашей культуры», — прокомментировала она.

Муслюмова рассказала про деятельность и проекты их организации. Далее в рамках мероприятия состоялась конференция по Zoom с участием КФУ и СВФУ, так как большинство участников школьники — будущие абитуриенты. Она также отметила гостеприимность и открытость якутян.

«Морально меня настроили на очень низкие градусы, но мне тут очень комфортно. Очень гостеприимно, везде очень хорошо встречают. Мне понравилось, что встречают на якутском языке и на татарском тоже. Мне тоже захотелось всех обнять и пригласить в Казань, показать гостеприимство Татарстана. Очень открытые тут люди», — сказала Муслюмова.

Руководитель ресурсного образовательно-методологического центра в сфере национальных отношений Дома дружбы народов Татьяна Парникова сказала, что в мероприятии приняли участие ученики общеобразовательных школ «Айыы кыhата» и Тулагинской средней школы, а также представители Молодежной ассамблеи Якутии. В конце участниками показали документальный фильм о жизни европейских татар «Туган як» (Родной край) о том, как не потерять свою идентичность в чужой стране.

ysia.ru