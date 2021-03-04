Президент Татарстана встретился с представителями татарской общины Бурятии

С представителями татарской общины Бурятии встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки Президента в Улан-Удэ. Во встрече принял участие Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Модератором мероприятия выступил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

По данным переписи населения 2010 года в Бурятии татары составляют свыше 6,8 тыс. человек, по численности занимая третье место после русских и бурят. Татары проживают практически во всех районах Бурятии.

В апреле 2005 года создана Региональная национально-культурная автономия татар Бурятии, которую возглавляет Сажида Баталова. Большое внимание автономия уделяет изучению родного языка, культуры и традиций. В селах Старый Онохой, Мухоршибирь, Харашибирь и в Доме дружбы народов в Улан-Удэ работают воскресные татарские школы. Желающие занимаются изучением татарского языка на интернет-платформе «Ана теле». Татары Бурятии организуют на территории республики различные мероприятия, в том числе Байкальский Сабантуй, который проводится уже на протяжении 15 лет.

Сажида Баталова также рассказала, что в 2019 году в селе Усть-Кяхта открылся центр татарской культуры «Алмагачлар ата» («Цветущие яблони»). Сегодня в селе организуются специальные этнотуры, в рамках которых гостей знакомят с историей татар на территории Восточной Сибири, татарской национальной культурой, традициями и кухней.

Рустам Минниханов поблагодарил участников встречи за трепетное отношение к татарскому языку и традициям. «Вы выполняете очень важную миссию. Любовь к национальной культуре, обычаям, языку – это хороший пример для будущих поколений. Никто кроме нас не будет вести эту работу. Мы в свою очередь всегда стараемся поддерживать татар, проживающих за пределами Татарстана. Помогаем книгами, культурной программой, в организации мероприятий. Но самое главное, что здесь есть вы – активные неравнодушные люди, которые стараются сохранить свою самобытность», – отметил Президент РТ.

Рустам Минниханов выразил слова благодарности руководству Бурятии за поддержку деятельности татарских общественных организаций, создание условий для сохранения и развития культуры татарского народа.

Президент подчеркнул, что в Татарстане также уделяется большое внимание поддержке местных диаспор. «Мы у себя проводим и удмуртские, и чувашские национальные праздники. Отмечаем Масленицу и Питрау. Наша страна сильна своей многонациональностью. С одной стороны мы все разные, но в то же время мы патриоты нашей большой Родины – России», – добавил Президент РТ.

Алексей Цыденов отметил, что в Бурятии проживают представители более 100 национальностей и татарская диаспора – одна из самых активных. «Мы встречаемся с представителями татарской общины, живем очень дружно. Давайте и дальше обогащать друг друга своей культурой и обычаями», – сказал Глава Бурятии.

Затем Рустам Минниханов наградил представителей национально-культурной автономии татар Бурятии за большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры.

Булат Низамеев

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