В Перми выбрали “Лучшую татарскую семью города 2020”

В Пермском Доме народного творчества «Губерния» состоялась торжественная церемония подведения итогов ежегодного конкурса на «Лучшую татарскую семью города Перми-2020».

Конкурс проводился в формате онлайн. Среди нескольких татарских семей, участвовавших в этом конкурсе, по единогласному решению жюри победила семья Руслана и Наили Закировых. Эта семья – образцовая и талантливая. Свободно общаются на родном языке, помнят и соблюдают национальные традиции и обычаи татарского народа, являются лауреатами и победителями различных областных и всероссийских музыкальных конкурсов. Воспитывают сына и дочь.

В ходе торжественного мероприятия был показан видеоролик о семье Закировых.

Победителей конкурса «Лучшая татарская семья» поздравили Председатель Совета ТНКА г. Перми, доктор технических наук, профессор Д.Г. Закиров и Начальник Отдела управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям г. Перми А.В. Игнатьева. Они вручили сертификат, почетную грамоту и ценные подарки семье-победительнице.

Присутствовавший на церемонии (в ходе поездки в Пермь) начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар А.А. Бурханов от лица руководства Всемирного конгресса татар поздравил семью Закировых с победой, вручил книги по истории татар и благодарственное письмо Всемирного конгресса татар Р.Р. Закирову.

В заключение семья победителей дала небольшой концерт, состоявший из нескольких татарских песен.