В мечетях Татарстана прошел “Хәтер көне”

13 Шавваля, в мечетях республики по инициативе Совета аксакалов ДУМ РТ прошел традиционный “Хәтер көне”. В столице наиболее масштабно это мероприятие прошло в мечети “Кул Шариф”, куда съехались аксакалы и имам-мухтасибы со всего Татарстана.

День памяти в “Кул Шарифе” начался с заседания Совета аксакалов ДУМ РТ. В ходе собрания председатель Совета Айрат хазрат Аюпов представил отчет о проделанной работе за 2021 год и план работы на второе полугодие 2022 года. Затем слово передали гостям и уважаемым старейшинам. В частности, своим опытом работы поделились Заинские, Буинские, Новошешминские, Балтасинские, Высокогорские аксакалы Татарстана. Они рассказали о работе по содержанию кладбищ в своих поселениях, изучению наследия татарских религиозных деятелей, сохранению татарского языка, духовному воспитанию подрастающего поколения и другим важным направлениям. По итогам заседания была принята резолюция.

С заходом времени участники “Хәтер көне” прочитали коллективный полуденный намаз, который возглавил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Вслед за ним намаз в мечети “Кул Шариф” совершили более 100 человек. Затем собравшиеся прочитали молитву за упокой души Президента ОАЭ, шейха Халифы ибн Заида аль-Нахайян, скончавшегося вчера.

Далее у мавзолея казанских ханов прошла основная часть Дня памяти. Примечательно, что останки казанских ханов были перезахоронены сюда в 2017 году по исламским канонам, благодаря усилиям Совета аксакалов ДУМ РТ. Сегодня же возле места погребения была прочитана сура “Йасин”, а председатель Совета аксакалов Айрат хазрат Аюпов совершил дуа в память о павших при падении Казани и всех героев татарского народа, которые положили свои жизни ради религии, народа и Родины. Собравшиеся обратились ко Всевышнему с мольбой о милости для них.

“Хәтер көне” завершился общением муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с журналистами. Он подчеркнул значимость этого мероприятия, пояснил причины его проведения по мусульманскому лунному календарю и напомнил о предстоящем 1100-летии принятия ислама в Волжской Булгарии, которое отмечается в России при поддержке Президента страны В.В.Путина. Он отметил, что эта дата свидетельствует о том, что мусульмане являются коренными жителями России и что ислам является первой авраамической религией на ее территории.

“Хәтер көне” проводится ежегодно в мечетях Татарстана в 13 день месяца Шавваль по предложению и стараниями Совета аксакалов ДУМ РТ.

dumrt.ru