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В Министерстве культуры РТ выбрали 3 лауреатов премии им. М. Салимжанова

В Министерстве культуры РТ выбрали 3 лауреатов премии им. М. Салимжанова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.11.2021 0 7

Сегодня, 3 ноября 2021 года, Министерстве культуры РТ прошло заседание конкурсной комиссии по присуждению Республиканской премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова.

В состав конкурсной комиссии вошли видные деятели культуры Татарстана. Члены комиссии заслушали информацию о соискателях премии и высказались по каждому номинанту. В ходе открытого голосования определились финалисты конкурса.

Торжественное вручение премии состоится 7 ноября.

Республиканская премия в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова присуждается за значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Татарстан творческим коллективам и творческим работникам. Премия вручается трем победителям.

Каждая премия включает специальный приз, почетный диплом и денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Соискателями на получение Премии выступают творческие коллективы и творческие работники, внесшие значительный вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Татарстан.

mincult.tatarstan.ru

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