В Минобрнауки РТ предложили сделать республиканский фестиваль «Без бергэ» федеральным

В Казани состоялся гала-концерт национального фестиваля детского народного творчества «Без бергэ», на котором объявили обладателей Гран-при в разных номинациях. Награды победителям вручила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова. Она отметила, что республиканский фестиваль успешно проходит уже пять лет и способен перейти на федеральный уровень.

«Система образования Татарстана функционирует с учетом многонационального состава населения. И ярким примером тому является наш фестиваль. За пять лет его участниками стали более 300 тыс. человек. Не пора ли выходить на следующий уровень? Мы успешно организовываем республиканский фестиваль. Думаю, осилим и федеральный уровень. Такую инициативу должен проявить наш Татарстан», – сказала замминистра образования и науки.

Закирова заметила, что каждый муниципалитет республики подготовил конкурсные номера, посвященные Году родных языков и народного единства, объявленному в Татарстане.

«Без бергэ – мы вместе. В этом заложен очень глубокий смысл. Этот фестиваль объединяет несколько поколений семей, творческие коллективы, коллективы образовательных организаций, воскресные школы. Благодаря таким мероприятиям успешно функционируют наши национальные школы», – подчеркнула она.

Первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова добавила, что в Татарстане в мире и согласии проживают представители 173 национальности. «Это наша сила и гордость. Очень хорошо, что проводится такой фестиваль, который позволяет сохранять традиции и самое главное – транслировать их. Это очень дорого стоит, потому что именно на истинных ценностях теплится наша любовь к родине. Человек, который понимает и дорожит своими истоками, уже никогда не сможет сделать что-то плохое», – заявила она.

Фестиваль «Без бергэ» направлен на развитие художественно-эстетического творчества детей и подростков образовательных организаций Татарстана. Он проходит в несколько этапов, включая муниципальный, зональный и республиканский уровни. Ежегодно в конкурсных мероприятиях принимают участие представители всех 45 муниципальных образований республики.

Всего в этом году в фестивале приняли участие более 31 тыс. человек из 500 образовательных учреждений. 3894 конкурсанта из 178 образовательных организаций стали участниками зонального этапа.

По результатам конкурса Гран-при в номинации «Народный вокал» завоевали обучающаяся набережночелнинской школы № 68 для детей с ограниченными возможностями здоровья Елизавета Патракова и учащаяся Центра дополнительного образования детей «Заречье» Казани Анна Дмитриева.

В номинации «Народный вокальный ансамбль» лучшим признан хор «Чулман кызлары» детской школы искусств № 13 Набережных Челнов, а в номинации «Хореография» – ансамбль танца «Ак инеш» актанышской школы № 2.

В номинации «Инструментальный ансамбль» Гран-при получили коллектив ARTI школы № 75 и ансамбль народных инструментов «Калинка» школы № 4 Набережных Челнов. В номинации «Художественное чтение» победил учащийся Никольской средней школы Лаишевского района Гор Григорян. А в номинации «Крылья творчества» победа досталась фольклорному коллективу педагогов «Забава» Центра детского творчества «Азино» Казани.

В номинации «Лучшая выставочная экспозиция» среди муниципальных образований Татарстана наградили Тетюшский район.

Награды также вручили и другим победителям национального фестиваля детского народного творчества «Без бергэ».

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